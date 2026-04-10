В фонд будущего музея в Волгограде передали более 200 картин

Виктор Лосев свои работы раздаривал. Он надеялся, что так они лучше сохранятся. У мастера были основания так полагать. Прежде его произведения хранились в подвале магазина «Химреактивы». Но в мае 1969 года, когда автора не было в Волгограде, директору торгового предприятия срочно понадобилось это помещение. И он распорядился вынести все работы (318 картин и около 600 миниатюр, написанные в течение почти 20 лет) на свалку и сжечь.