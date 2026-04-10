В фонд будущего музея в Волгограде передали более 200 картин

Коммерческий банк передал в дар Волгоградскому музею изобразительных искусства имени Машкова 235 картин Виктора Лосева. День выбран не случайно: 10 апреля исполнилось 100 лет со дня рождения живописца.
— Виктор Николаевич Лосев становится нашим гением места. Он прожил всю жизнь в Волгограде за исключением нескольких лет, когда учился в Саратове. Свое искусство он посвятил нашему городу, — говорит директор музея Машкова Варвара Озерина. — Волгоград — это тоже большой музей, потому что в нем, по семьям жителей, рассредоточено свыше трех тысяч произведений Лосева. Наша задача — создать их каталог. Художник сам дарил свое искусство горожанам. Точнее, только девушкам.
В середине мая в здании бывшей пожарной каланчи откроется музей, посвященный местным художникам. Он будет носить имя Лосева и станет филиалом музея Машкова. Планируется, что к открытию здесь соберут около 500 произведений мастера. Поступления идут со всех сторон, в том числе от самих волгоградцев. Например, на днях в фонд будущего музея передана ранее не экспонировавшаяся картина «На Аллее Героев». Всего в запасниках музея Машкова хранится около трех тысяч произведений искусства волгоградских авторов.
В том же здании будет музей самой каланчи, построенной еще в конце XIX века и пережившей Сталинградскую битву. Конечно, первому «небоскребу» города потребовалась реставрация. За его долгую историю в нем квартировал целый ряд учреждений.
Есть там и внутренний дворик, который отдадут под арт-пространство для молодежи. Ему уже придумали название: «Подстанция». В музее будут выставляться мэтры, а двор — площадка для экспериментов начинающих творцов.
Многие горожане запомнили одинокого мастера с кистью и красками, писавшего в Центральном и Ворошиловском районах Волгограда. Он запечатлевал городские виды и портреты обычных прохожих. Порой у него не было денег даже на холсты. Поэтому картины и этюды писались на чем угодно: куске обоев, тетрадном листе, фанере. Сегодня на набережной можно увидеть его памятник — Лосев продолжает писать любимый город.
Виктор Лосев свои работы раздаривал. Он надеялся, что так они лучше сохранятся. У мастера были основания так полагать. Прежде его произведения хранились в подвале магазина «Химреактивы». Но в мае 1969 года, когда автора не было в Волгограде, директору торгового предприятия срочно понадобилось это помещение. И он распорядился вынести все работы (318 картин и около 600 миниатюр, написанные в течение почти 20 лет) на свалку и сжечь.
Суд потом назначил денежную компенсацию художнику за утрату. Но после этого варварского поступка Лосев долго не мог подойти к мольберту. Когда о трагедии мастера написали газеты, жители всего СССР стали присылать слова поддержки. В Волгоград пришло почти семь тысяч писем. И маэстро вернулся к творчеству.
— Наследие волгоградских художников — это абсолютно недооцененный ресурс развития нашей территории. Это высокопрофессиональные мастера, приверженцы разных школ и традиций. И Лосев занимает тут особое место. Художественные достоинства у его творчества есть, но намного значительнее его человеческий феномен, — рассказала «РГ» кандидат искусствоведения Ольга Малкова. — Наследие Виктора Николаевича очень разное. По-настоящему его никто не пытался встраивать в общемировой или общероссийский контекст. Следование своему маршруту является необходимым условием настоящего искусства. И таких художников, не сливающихся со средой, всегда было немного. А сегодня самостоятельность мышления очень важна.