Крымчан и севастопольцев ждет короткая рабочая неделя

В соответствии с указом, нерабочим праздничным днем объявлен понедельник, 13 апреля. Таким образом грядущие выходные продлятся в течение трех дней — 11,12 и 13 апреля.
Кроме того, в Крыму ежегодно нерабочими днями устанавливают другие религиозные праздники. В 2026 году это будут 29 мая — в связи с празднованием Курбан байрама, 1 июня — в связи с празднованием Святой Троицы.
Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Так, дважды по три дня россияне будут отдыхать в мае — с 1 по 3 и с 9 по 11. В июне дополнительными выходными сделали дни с 12 по 14 число. Также нерабочий праздничный день — 4 ноября, по случаю Дня народного единства. 31 декабря — нерабочий день.