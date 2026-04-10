В Краснодаре стартовала праздничная программа «Космические истории»

Праздничные мероприятия «Космические истории», которые являются частью Недели космоса, начали проводить в историческом парке «Россия — Моя история» в Краснодаре, сообщили в администрации города. Работа по сохранению исторической памяти о важных для нашей страны событиях отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
В первый день программы, 10 апреля, гостям представили масштабный мультимедийный проект об освоении космоса «Первая космическая». Погрузиться в атмосферу помогли специальные звуковые эффекты и VR-очки.
Затем 11 апреля для посетителей организуют тематические экскурсии, мастер-классы и познавательные игры. А в День космонавтики там будет работать творческая площадка «Млечный путь», где профессиональные творцы создадут космические пейзажи в технике аквагрима. Также все желающие смогут попробовать самостоятельно изготовить уникальные космические значки.
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. Указ о ее ежегодном проведении Президент России Владимир Путин подписал 29 декабря. Организатор Недели космоса — государственная корпорация «Роскосмос».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.