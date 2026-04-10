В Гурьевском и Зеленоградском районах обнаружили 75 га заросших полей

Их правообладателям направят предостережения.

Специалисты Россельхознадзора и МЧС обследовали сельхозземли в Калининградской области — в поле зрения попали 16 земельных участков площадью более 76 га в Гурьевском и Зеленоградском районах. В небо подняли беспилотники, все осмотрели, и в итоге выяснилось, что 75 га полей заросли сорняками и кустарниками.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, все участки граничат с лесами и населенными пунктами.

Физлицам и юрлицам — правообладателям полей направят предостережения. В то же время информация о собственниках заросших участков передана в МЧС для контроля пожарной безопасности.