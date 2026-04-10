В дагестанском селе Карата построят модульную поликлинику

Модульную поликлинику построят в селе Карата в Ахвахском районе Республики Дагестан, сообщили в администрации главы региона. Лечебное учреждение возведут за счет субсидии, предоставленной по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
Новая поликлиника будет рассчитана на 80 посещений в смену. На выделенные средства планируют возвести модульную конструкцию. Также за счет субсидии собираются закупить 280 единиц медицинского оборудования для оснащения лечебного учреждения. Отметим, что средства Дагестану были предоставлены правительством России.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.