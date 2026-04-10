Стартовал новый сезон «Вахты памяти»

Дан старт региональному этапу общероссийской акции «Вахта Памяти — 2026». В этом году также стартует уникальный проект «Горьковский рубеж». Впервые 15 поисковых отрядов региона объединятся, чтобы поехать в Новгородскую область. Корреспондент сайта pravda-nn.ru побывал на торжественном открытии «Вахты памяти-2026» в центре «Высота». В Нижегородской области сегодня действует порядка тридцати поисковых отрядов. За прошлый год прошло 28 экспедиций, нижегородскими поисковиками было поднято 168 останков, найдено 5 медальонов. Каждое найденное имя — это не просто строчка в архиве, это возвращение героя семье и нашей истории.
«Наш долг — чтобы ни один герой не остался безымянным и не был забыт, — говорит министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева. — Последнее время мы большое внимание уделяем поисковому движению. В поисковики идут люди неравнодушные, которые хотят больше узнать о нашем прошлом и сохранить нашу историю. К поисковой работе приобщается и школьники, появляются даже специальные поисковые классы. Ребята учатся правильно находить данные в архивах и правильно их интерпретировать. В прошлом году в регионе был инициирован проект “Школа поискового командира”, в нём приняли участие около 300 человек не только из нашего региона, но и со всей России. Ребята хотят получить навыки, как правильно организовать поисковый отряд, правильно поднять останки и правильно задокументировать».По словам министра, в Нижегородской области проходит также слёт поисковых отрядов со всего Приволжья. Каждый поисковый отряд привозит самый интересный экспонат за поисковый сезон, и нижегородские поисковики продемонстрировали часть танка. Поисковая работа — это живая связь, живой разговор об истории нашей страны.
Уполномоченный по правам человека Нижегородской области Оксана Кислицына рассказала, что сама является участницей поискового движения.
«Я всегда была поклонницей вашего движения, в прошлом году имела честь выйти с вами в Тверскую область, и в этом году я уже знаю, где проведу отпуск. Я надеюсь, что проект “Горьковский рубеж” будет для вас местом силы, и желаю поисковой удачи», — сказала она. О важности поисковой работы рассказал руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов.
«Нас, архивистов, называют хранителями документальной памяти прошлых эпох, — отметил он. — Та работа, которую выполняют поисковые отряды — это не просто возвращение имен — это возвращение истории, документирование истории. Поэтому просьба — максимально точное ведение полевых дневников. Ваша работа должна быть строго документирована, и эти документы должны поступить к нам и сохраниться для следующих эпох. Сегодня нижегородские архивисты ведут работу по созданию электронных книг памяти — это особый вид учета источников, и благодаря вашей работе мы получим уникальную возможность внести в книги памяти незаслуженно забытые имена. Каждое возвращенное имя — новая строка в книгу истории».