Стартовал новый сезон «Вахты памяти»

«Наш долг — чтобы ни один герой не остался безымянным и не был забыт, — говорит министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева. — Последнее время мы большое внимание уделяем поисковому движению. В поисковики идут люди неравнодушные, которые хотят больше узнать о нашем прошлом и сохранить нашу историю. К поисковой работе приобщается и школьники, появляются даже специальные поисковые классы. Ребята учатся правильно находить данные в архивах и правильно их интерпретировать. В прошлом году в регионе был инициирован проект “Школа поискового командира”, в нём приняли участие около 300 человек не только из нашего региона, но и со всей России. Ребята хотят получить навыки, как правильно организовать поисковый отряд, правильно поднять останки и правильно задокументировать».По словам министра, в Нижегородской области проходит также слёт поисковых отрядов со всего Приволжья. Каждый поисковый отряд привозит самый интересный экспонат за поисковый сезон, и нижегородские поисковики продемонстрировали часть танка. Поисковая работа — это живая связь, живой разговор об истории нашей страны.