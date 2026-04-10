Более 65 школьников стали призерами Юношеской конференции в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Более 65 учащихся российских школ и колледжей стали призерами XX Юношеской научно-практической конференции «Будущее сильной России — в высоких технологиях», которая завершилась в Санкт-Петербурге в пятницу, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
«Дипломы выданы по 11 основным секциям, включая, в частности, промышленный дизайн, робототехнику, программирование, краеведение, химию, а также аэрокосмическую технику и атомные технологии. Призерами стали более 65 учащихся школ и колледжей России», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, помимо дипломов трех степеней, участники юношеской научно-практической конференции награждались и специальными дипломами.
Так, ученица одной из гимназий Казани удостоилась диплома «За практическую значимость проекта в атомной отрасли», а ученик петербургского лицея № 11 имени Пьера де Кубертена получил диплом «За инженерный подход».
Участниками конференции «Будущее сильной России — в высоких технологиях» ежегодно становятся школьники 9−11 классов школ, а также студенты первого-третьего курсов СПО. Мероприятие призвано поддержать подростков, которые интересуются наукой и техникой, и создать лучшие условия для интеграции образовательных учреждений и промышленных предприятий.
Учредителями конференции выступают комитет по образованию Петербурга, городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, научно-производственное предприятие «Радар ммс», а также городской Дворец творчества юных.
Мероприятие впервые было организовано в 2005 году в формате встреч генеральных конструкторов предприятий ОПК со старшеклассниками. Двумя годами позже это переросло в городскую открытую конференцию старшеклассников, которая в настоящее время вышла на общероссийский уровень. За 20 лет проведения конференция на различных этапах собрала более 20 тысяч участников из 58 регионов России.