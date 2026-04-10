Мотоспасатели Волгограда рассказали о сложных выездах и об азарте

В смене с Максимом Протасенко работает Сергей Ермолаев. Успевшие сработаться и стать друг другу надежным плечом, внешне они отличаются как Инь и Янь. Экспрессивный, горячо влюбленный в ощущение свободы и ревущий под седлом мотор Максим, встречающий нас, как старых знакомых, и спокойный, как скала, уверенный в своих силах и в рабочем транспорте Сергей, когда-то в юности колесившей на мотоцикле, но после завязавший с двухколесным транспортом и окончательно пересевший за руль автомобиля. Как оказалось, завязавший не навсегда. На лицах мужчин, заводящих готовые сорваться с места мотоциклы, — разные эмоции. Но стоит им дать старт и выехать с территории пожарной части, как оба спасателя удовлетворенно улыбаются. Пора браться за дело!