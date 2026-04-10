Силовики нагрянули на Темерник в Ростове

На территории рынка «Темерник» в Первомайском районе Ростове-на-Дону провели проверку. В итоге выявили нарушения при размещении и использовании нестационарных торговых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Ситуацию выяснили представители управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Правоохранители зафиксировали «нарушения условий договоров о размещении торговых объектов в виде несоответствия их конструкции».
— Предпринимателям предложили устранить нарушения, но они этой возможностью не воспользовались, — прокомментировали в полиции.
Материалы проверки передали в городское управление торговли для проведения процедуры расторжения торгов. Подобные мероприятия проводятся на плановой основе, добавили в МВД.
Напомним, ранее работу рынков «Первый Темер» и «Белый Темер» приостановили в связи с нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.