В Волжском установили пасхальный арт-объект в виде яйца и куличей

В городе Волжском Волгоградской области на проспекте Ленина появилось двухметровое пасхальное яйцо. Вокруг него стоят четыре кулича.
По данным пресс-службы администрации города, арт-объект сделан из металлической арматуры и гипса. Масса всей конструкции составляет один центнер. На ее создание ушло два месяца.
В темное время суток будет работать подсветка. Для этого на газоне разместили небольшие прожекторы. Также будут светиться буквы Х и В, означающие традиционное православное пасхальное приветствие «Христос воскресе».
Пасха в этом году наступит 12 апреля.