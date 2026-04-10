Обещание беспроцентного займа до зарплаты — реальность или обман?

— Во многих случаях беспроцентные займы до зарплаты оборачиваются для заёмщиков риском и финансовыми потерями, — подтверждает эксперт «АиФ-Волгоград» заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.
Реклама МФО агрессивно предлагает «микрозаймы до зарплаты под 0%», а заемщики не всегда обращают внимание, что речь идет о первой ссуде, ограниченной суммой от одного рубля до 10 тысяч рублей. В нынешней жизни такая сумма вряд ли выручит, а вот нарваться на переплату при возврате займа очень даже реально.
Заёмщику следует знать о следующих рисках:
у малых сумм займа срок возврата от 10 до 30 дней. Если идеально соблюсти все условия и вернуть занятое в указанный период — переплаты действительно не будет. Но стоит допустить минимальную просрочку платежа, пусть на один день, — штрафы и проценты велики!
даже при минимальной просрочке возврата могут «всплыть» дополнительные комиссии со стороны платежных систем или посредников;
в договоре, который вы бегло читали на «заем до получки», может оказаться навязанная услуга (например, информационная), конечно, платная и длящаяся;
само обращение в МФО за малой суммой легитимно и не вредит кредитной истории заемщика. Но любая, даже минимальная, просрочка платежа сразу отразится в бюро кредитных историй, а это осложнит получение кредитов данным лицом в будущем.
Одним словом, брать заем «до получки» стоит только в крайнем случае. Необходимо быть абсолютно уверенным, что деньги удастся вернуть точно в срок, и при этом не иметь других непогашенных долгов. В противном случае «беспроцентный» микрозайм мгновенно станет обычным займом с высокими процентами и штрафными санкциями.
