На башне «Дона» в Калининграде подняли Красное знамя в память о героическом штурме Кёнигсберга

Торжественное мероприятие провели 10 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 10 апреля, в музее янтаря в Калининграде отметили День взятия башни «Дона»: работали интерактивные площадки, проходили экскурсии, состоялась военно-0историческая реконструкция. Сегодня над башей оборонительного сооружения подняли Красное знамя.

В пресс-службе областного правительства отметили, что именно в этот день в 1945 году красноармейцы поднялись на верхнюю площадку здания, где сейчас находится музей, и водрузили над зубцами красный флаг, что стало символом взятия города-крепости. Именно поэтому на медали «За взятие Кёнигсберга» выбита дата 10 апреля 1945.

Ежегодно в музее янтаря отмечают это событие историко-патриотическими мероприятиями.

Сегодня за ходом реконструкции наблюдали многочисленные гости, включая губернатора Алексея Беспрозванных.

«Вечная память нашим героям, благодаря которым уже 80 лет мы строим в Калининградской области мирную жизнь», — сказал глава региона.