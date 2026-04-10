Калининградцам рассказали о погоде на выходные

В конце недели Калининградская область остается в зоне холодных северных воздушных масс, поэтому выходные ожидаются весьма прохладными. Зато без дождей и сильного ветра.
Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», ночи будут очень холодными, ожидаются существенные заморозки. Днем температура будет постепенно повышаться до +10…+13°C.
В субботу ночью в Калининграде и области до −1…-3°C (местами до −4°C), у побережья −1…+3°C, дымка, туман.
Днем до +8…+10°C (местами до +11°C), у побережья до +6…+8°C.
Вечером похолодает от +6…+9°C на закате до +1…+4°C к полуночи.
В воскресенье ночью в Калининграде и области −1…+2°C, у побережья 0…+3°C.
Утром −1…+2°C, +5…+8°C к полудню. Днем до +10…+13°C, у побережья до +8…+11°C. Температура опустится до +2…+6°C к полуночи, не исключены кратковременные заряды дождя и крупы.
По прогнозам синоптиков, следующая неделя должна быть значительно теплее нынешней.