Отцу Илона Маска подарили сувениры в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде Эрролу Маску подарили виниловые пластинки и хохлому.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр — РИА Новости. Виниловые пластинки и сувенирную продукцию с хохломой подарили предпринимателю и отцу Илона Маска Эрролу в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.

Вручение состоялось в ходе поездки Маска по регионам России. Представители нижегородского «Областного кадрового агентства» по помощи переселенцам вручили Маску пластинку с песнями советского барда Владимира Высоцкого и пластинку с произведениями уроженца Нижнего Новгорода, композитора Милия Балакирева — основателя «Могучей кучки» (творческого содружества русских композиторов, созданного в конце 1850-х — начале 1860-х годов).

«Мы знаем, что мистер Эррол Маск очень любит музыку и коллекционирует виниловые пластинки», — заявили представители «Областного кадрового агентства».

Представители «Областного кадрового агентства» отметили, что пластинка Балакирева — настоящий раритет.

Также Маску подарили сувенирную продукцию с хохломой.

Хохломская роспись появилась более 365 лет назад в Семеновском округе Нижегородской области. Этот старинный русский народный промысел представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную красными, зелеными и золотистыми красками по черному фону.

