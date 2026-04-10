Отцу Илона Маска подарили сувениры в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр — РИА Новости. Виниловые пластинки и сувенирную продукцию с хохломой подарили предпринимателю и отцу Илона Маска Эрролу в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Вручение состоялось в ходе поездки Маска по регионам России. Представители нижегородского «Областного кадрового агентства» по помощи переселенцам вручили Маску пластинку с песнями советского барда Владимира Высоцкого и пластинку с произведениями уроженца Нижнего Новгорода, композитора Милия Балакирева — основателя «Могучей кучки» (творческого содружества русских композиторов, созданного в конце 1850-х — начале 1860-х годов).
«Мы знаем, что мистер Эррол Маск очень любит музыку и коллекционирует виниловые пластинки», — заявили представители «Областного кадрового агентства».
Представители «Областного кадрового агентства» отметили, что пластинка Балакирева — настоящий раритет.
Также Маску подарили сувенирную продукцию с хохломой.
Хохломская роспись появилась более 365 лет назад в Семеновском округе Нижегородской области. Этот старинный русский народный промысел представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную красными, зелеными и золотистыми красками по черному фону.