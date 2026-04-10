Жители Волгоградской области взяли 7 медалей на турнире по рукопашному бою

Уточним, что первенство прошло в Туле. В соревнованиях приняли участие более 1000 представителей 61 региона страны. Золотые медали по итогам состязаний достались трем жителям Волгоградской области. Так, Никита Пухов стал лучшим среди юношей 16−17 лет в весе до 67 кг. Еще одно золото завоевал Илья Лыков. Он выступал в той же возрастной категории, но в другом весе — до 62 кг. Награду высшего достоинства также присудили Дмитрию Иванову. Он выступал в весовой категории до 48 кг.