Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Волгоградской области взяли 7 медалей на турнире по рукопашному бою

Соревнования, собравшие более 1000 атлетов, прошли в Туле.

Источник: Национальные проекты России

Семь медалей были завоеваны молодыми жителями Волгоградской области на юношеско-юниорском первенстве России по рукопашному бою, сообщили в комитете физической культуры и спорта региона. К участию в таких масштабных состязаниях отечественных атлетов готовят в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».

Уточним, что первенство прошло в Туле. В соревнованиях приняли участие более 1000 представителей 61 региона страны. Золотые медали по итогам состязаний достались трем жителям Волгоградской области. Так, Никита Пухов стал лучшим среди юношей 16−17 лет в весе до 67 кг. Еще одно золото завоевал Илья Лыков. Он выступал в той же возрастной категории, но в другом весе — до 62 кг. Награду высшего достоинства также присудили Дмитрию Иванову. Он выступал в весовой категории до 48 кг.

Серебряные медали завоевали Кирилл Шаповалов, Степан Чижов и Даниил Тарахтеев. Бронзу в копилку сборной принес Артем Полипонов. Финалисты соревнований получат право выступить на юношеско-юниорском первенстве мира по рукопашному бою. Уточним, что эти соревнования пройдут в середине мая в Кыргызстане.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.