Жители Волгоградской области взяли 7 медалей на турнире по рукопашному бою

Семь медалей были завоеваны молодыми жителями Волгоградской области на юношеско-юниорском первенстве России по рукопашному бою, сообщили в комитете физической культуры и спорта региона. К участию в таких масштабных состязаниях отечественных атлетов готовят в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».
Уточним, что первенство прошло в Туле. В соревнованиях приняли участие более 1000 представителей 61 региона страны. Золотые медали по итогам состязаний достались трем жителям Волгоградской области. Так, Никита Пухов стал лучшим среди юношей 16−17 лет в весе до 67 кг. Еще одно золото завоевал Илья Лыков. Он выступал в той же возрастной категории, но в другом весе — до 62 кг. Награду высшего достоинства также присудили Дмитрию Иванову. Он выступал в весовой категории до 48 кг.
Серебряные медали завоевали Кирилл Шаповалов, Степан Чижов и Даниил Тарахтеев. Бронзу в копилку сборной принес Артем Полипонов. Финалисты соревнований получат право выступить на юношеско-юниорском первенстве мира по рукопашному бою. Уточним, что эти соревнования пройдут в середине мая в Кыргызстане.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.