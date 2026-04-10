В Калининграде открылся всероссийский форум молодых строителей

Мероприятие объединило более 400 студентов и старшеклассников.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде всероссийский форум молодых строителей объединил 400 студентов и старшеклассников, которые связывают своё будущее со строительной отраслью. Мероприятие открылось на площадке Калининградского государственного технического университета, сообщает пресс-служба областного правительства.

В открытия приняли участие министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз, главный архитектор области Евгений Костромин и председатель Строительного союза региона Борис Бабаянц.

Уже прошли круглые столы, деловые игры и мастер-классы от ведущих экспертов отрасли. Второй день форума проходит на строительных и производственных предприятиях.

Ранее форум проводили в сорока других регионах России.