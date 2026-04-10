Четыре рейса ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в районе Кольцово

Из-за сильного снегопада и мороза аэропорт Кольцово вечером 10 апреля временно не может принимать некоторые рейсы. В связи с этим самолеты, направляющиеся в Екатеринбург, вынуждены уходить на запасные аэродромы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.