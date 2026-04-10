Какие 5 участков федеральных трасс отремонтируют в Волгоградской области?

55 километров дорожного полотна приведут в порядок на участках двух федеральных трасс:
Р-229 Самара -Пугачев — Энгельс — Волгоград;
Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.
Специалисты уже приступили к основным работам. Закончить их планируется в 2026-м и 2027 годах.
«На трассе Р-229 отремонтируют три участка общей протяженностью 35 километров с 115 до 150 км в районе автомобильного пропуска “Вишневка”. Работы выполнят не только на основном ходу трассы, но и на ее пересечениях и примыканиях», — уточняют в ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское».
Проектом предусмотрено:
восстановление основания методом холодной регенерации;
покрытие асфальтобетоном;
укрепление обочин — из засеют щебнем и засеют травой;
восстановление автобусных остановок и сигнальных столбиков;
установка дорожных знаков;
нанесение разметки из термопластика.
Покрытие отремонтируют и на дороге Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград на участках с 540 по 550 км и с 560 по 570 км в Камышинском и Дубовском районах.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области отремонтируют девять путепроводов и мостов.