Какие 5 участков федеральных трасс отремонтируют в Волгоградской области?

Специалисты уже приступили к основным работам, закончить их планируется в 2026-м и 2027 годах.

55 километров дорожного полотна приведут в порядок на участках двух федеральных трасс:

Р-229 Самара -Пугачев — Энгельс — Волгоград;

Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.

Специалисты уже приступили к основным работам. Закончить их планируется в 2026-м и 2027 годах.

«На трассе Р-229 отремонтируют три участка общей протяженностью 35 километров с 115 до 150 км в районе автомобильного пропуска “Вишневка”. Работы выполнят не только на основном ходу трассы, но и на ее пересечениях и примыканиях», — уточняют в ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское».

Проектом предусмотрено:

восстановление основания методом холодной регенерации;

покрытие асфальтобетоном;

укрепление обочин — из засеют щебнем и засеют травой;

восстановление автобусных остановок и сигнальных столбиков;

установка дорожных знаков;

нанесение разметки из термопластика.

Покрытие отремонтируют и на дороге Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград на участках с 540 по 550 км и с 560 по 570 км в Камышинском и Дубовском районах.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области отремонтируют девять путепроводов и мостов.