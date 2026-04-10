Мужчина в Нововоронеже подделал документы, чтобы получить 350 тысяч от соцзащиты

В Нововоронеже 37-летний местный житель получил штраф 150 тысяч рублей за обман соцзащиты. Мужчина подделал документы о доходах, чтобы незаконно получить 350 тысяч рублей на развитие бизнеса. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 10 апреля.
По материалам дела, в мае 2024 года горожанин решил воспользоваться госпрограммой поддержки малоимущих. Чтобы получить единоразовую выплату по социальному контракту, он предоставил в органы соцзащиты справки с ложными сведениями о доходах своей семьи. В результате обмана мужчину официально признали нуждающимся, и государство перечислило деньги.
Когда обман вскрылся, в отношении нововоронежца возбудили уголовное дело за мошенничество при получении выплат в крупном размере. Суд признал его виновным. С учетом смягчающих обстоятельств подсудимому назначили наказание в виде штрафа. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.
Кстати, похожий случай произошел и в Борисоглебске. Там женщина решила получить от государства деньги на развитие своего дела (соцконтракт) и пошла на хитрость: скрыла в документах, что ее муж неофициально работает. Получив выплаты в особо крупном размере, она потратила их не на бизнес, а на себя.