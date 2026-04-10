Власти нашли подрядчика для ремонта дороги в районе отеля «Балтика» под Калининградом. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявки на торги подали две компании. Победителем признали ООО «Инпэкс». Организация снизила начальную стоимость работ на 652 тысячи рублей — до 129,8 миллиона.
Подрядчику предстоит отремонтировать трассу Северный обход Калининграда — Заозёрье. Участок протяжённостью 867 метров находится в конце Московского проспекта, в районе отеля «Балтика».
Вдоль трассы предстоит вырубить более 130 деревьев и кустарников. Подрядчик демонтирует покрытие из брусчатки и уложит асфальт. На участке оборудуют уличное освещение и высадят новые растения. Работы необходимо выполнить до 9 ноября.
В 2026 году в Калининградской области планируют отремонтировать более ста километров региональных трасс. Также приведут в порядок девять мостов. Специалисты отремонтируют трассы в Багратионовском, Озёрском, Нестеровском, Зеленоградском, Славском и других округах.