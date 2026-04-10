В Калининградской области стартовала патриотическая акция «Сад памяти». Официальное начало мероприятий состоялось 10 апреля — на территории Багратионовского лесничества посадили 3,2 тыс. саженцев европейской ели и черешчатого дуба. В пресс-службе областного правительства отметили, что в акции участвовало более 250 жителей региона.
Деревья в память о героях Великой Отечественной войны сажали представители общественных объединений, учащиеся школьных лесничеств, волонтеры и неравнодушные жители, представители миприроды региона.
В этом году запланировано 30 памятных мероприятий. Акция продлится до октября.
Отметим, в прошлом году в Калининградской области в акции «Сад памяти» приняли участие 16 муниципалитетов, было высажено более 5 тыс. деревьев и кустарников.