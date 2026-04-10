В Калининградской области стартовала патриотическая акция «Сад памяти». Официальное начало мероприятий состоялось 10 апреля — на территории Багратионовского лесничества посадили 3,2 тыс. саженцев европейской ели и черешчатого дуба. В пресс-службе областного правительства отметили, что в акции участвовало более 250 жителей региона.