Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области стартовала патриотическая акция «Сад памяти»

Деревья сажают в память о героях Великой Отечественной войны.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области стартовала патриотическая акция «Сад памяти». Официальное начало мероприятий состоялось 10 апреля — на территории Багратионовского лесничества посадили 3,2 тыс. саженцев европейской ели и черешчатого дуба. В пресс-службе областного правительства отметили, что в акции участвовало более 250 жителей региона.

Деревья в память о героях Великой Отечественной войны сажали представители общественных объединений, учащиеся школьных лесничеств, волонтеры и неравнодушные жители, представители миприроды региона.

В этом году запланировано 30 памятных мероприятий. Акция продлится до октября.

Отметим, в прошлом году в Калининградской области в акции «Сад памяти» приняли участие 16 муниципалитетов, было высажено более 5 тыс. деревьев и кустарников.