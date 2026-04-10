На Дону урожаю сельхозкультур угрожают заморозки до −3 градусов

Об этом со ссылкой на синоптиков предупредили в ГУ МЧС России по региону.

Ведомство предупреждает: в ночные и утренние часы 11−12 апреля 2026 года на территории региона ожидаются заморозки. Температура воздуха и поверхности почвы может опуститься до −1…−3 °C.

По данным синоптиков, в отдельных районах возможны чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением или гибелью сельскохозяйственных культур. Особое влияние заморозки могут оказать на цветущие растения и распустившиеся почки ранних косточковых культур.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112».