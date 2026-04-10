Детский сад № 12 в станице Должанской на Кубани отремонтируют к 1 сентября

Капитальный ремонт двух зданий детского сада № 12 в станице Должанской в Краснодарском крае завершится к 1 сентября, сообщили в администрации Ейского района. Работы ведут при поддержке национального проекта «Семья».
«Мы делаем все возможное, чтобы наши дети росли в лучших условиях. Ремонт детского сада — это наш приоритет. К новому учебному году малыши и воспитатели получат уютные, светлые и полностью обновленные помещения», — сказал глава районной администрации Роман Бублик.
Специалисты обновят фасад учреждения и внутренние помещения. Еще они выполнят благоустройство прилегающей территории. В частности, там заменят ограждение и проведут озеленение.
Также детский сад планируют оснастить современными средствами обучения и воспитания. Все работы проводят в соответствии с графиком, чтобы успеть к началу нового учебного года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.