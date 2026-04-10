Народные приметы на 11 апреля: сегодня надо почтительно относиться к берёзе

По народному календарю сегодня Берещенье. В этот день чествовали березу. Ее считали символом жизни и здоровья, связующим звеном между миром живых и мертвых, деревом душ. По поверьям, в ветвях плакучих берез любят сидеть русалки и души утопленниц, а под дерево приходят духи предков. К таким березам люди приходили, чтобы попросить у предков поддержки и совета. По поверьям, береза также способна изгонять из человека дурные наклонности; ее прутьями можно выбить из души бесов и очистить разум.