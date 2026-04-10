Народные приметы на 11 апреля: сегодня надо почтительно относиться к берёзе

Сегодня лучше отдохнуть в тишине

Источник: Хабаровский край сегодня

По народному календарю сегодня Берещенье. В этот день чествовали березу. Ее считали символом жизни и здоровья, связующим звеном между миром живых и мертвых, деревом душ. По поверьям, в ветвях плакучих берез любят сидеть русалки и души утопленниц, а под дерево приходят духи предков. К таким березам люди приходили, чтобы попросить у предков поддержки и совета. По поверьям, береза также способна изгонять из человека дурные наклонности; ее прутьями можно выбить из души бесов и очистить разум.

На Берещенье собирали березовый сок. На его основе готовили целебные сбитни, свежим соком поили больных для очищения организма. Беременные женщины просили у березы помощи в родах и крепкого здоровья для малыша. Незамужние девушки водили вокруг деревьев хороводы в надежде поскорее встретить суженного.

Сегодня нельзя рубить деревья и жечь костры, это может навлечь несчастья. Рядом с березами не стоит ругаться.

Не стоит тяжело работать. Этот день предназначен для тишины и спокойного отдыха.

Народные приметы на 11 апреля:

— стаи галок летают низко — к ненастью;

— сороки вьют гнезда низко к земле — летом будет много гроз;

— береза выпустила листья раньше ольхи — лето будет сухим;

— облака летят быстро в одном направлении — к скорому наступлению жары.

Источник: iz.ru.