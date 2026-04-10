Власти предоставили арендатору бастиона «Обертайх» право выкупа нежилых зданий

Под приватизацию попадают каземат и четыре казематированных траверса бастиона «Обертайх» на улице Литовский вал, 5, общей площадью 420,1 кв. м. Оценку рыночной стоимости комплекса 19 ноября 2025 года провело ООО «Независимый центр “Балтэкспертиза”». Компания оценила каземат (площадью 349,4 кв. м) в 45 млн руб., а казематированные траверсы (площадью от 15,6 кв. м до 18,5 кв. м) — от 653 тыс. руб. до 770 тыс. руб за каждый. Общая площадь помещений составляет 420 кв. м. Итоговая сумма, за которую арендатор приватизирует нежилые здания «Обертайха», составит 47,95 млн руб.