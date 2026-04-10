Эррол Маск восхитился Нижним Новгородом и русскими людьми

Международный инвестор, исследователь космоса и ядерных технологий, предприниматель и отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск посетил Нижний Новгород в рамках своей двухнедельной поездки по России. Его визит в столицу Приволжья был организован агентством «ОКА».
В нашем городе Эррол Маск ознакомился с деятельностью IT-кампуса "Неймарк. По его словам, ему показали несколько десятков проектов, поэтому было трудно вникнуть в каждый из них сразу. Главное, как отметил Маск, что удалось найти точки соприкосновения.
«Я пообщался с учеными вашего IT-кампуса. Они рассказали о своих проектах, а я поделился тем, что интересно мне. Выяснилось: у нас есть обоюдные интересы! Моя тема — это создание совместных исследовательских центров по вопросам гравитации, долгожительства и даже перемещений во временном пространстве», — отметил предприниматель.
Также Эррол Маск прогулялся по Нижегородскому кремлю, возложил цветы к Вечному огню и оценил панорамный вид на знаменитую Стрелку. Как отметил зарубежный гость, в основном он перемещался по Нижнему Новгороду на машине, но даже из окна авто ему было понятно, насколько город красивый и большой.
«Я увидел как две реки сходятся вместе, мне сразу захотелось дотронуться до воды и даже поплавать, здесь и сейчас», — поделился эмоциями Эррол.
Это уже не первый визит предпринимателя в Россию. В прошлом году, когда Маск-старший собирался впервые посетить нашу страну, многие его отговаривали от такого опрометчивого, на их взгляд, шага.
«Мои знакомые и моя семья говорили, что мне не стоит ехать в Россию, там страшно и очень опасно. Но я все равно решился, и, когда я впервые оказался в вашей стране и в Москве в частности, то понял: все, что мне говорили, неправда. Русские — очень добрые и открытые люди, а Москва — это одна из лучших столиц мира. И теперь я всем рассказываю, как в России все обстоит на самом деле», — подытожил Эррол Маск.
Напомним, что о приезде отца Илона Маска в Нижний Новгород стало известно в начале апреля.