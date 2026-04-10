Эррол Маск восхитился Нижним Новгородом и русскими людьми

«Мои знакомые и моя семья говорили, что мне не стоит ехать в Россию, там страшно и очень опасно. Но я все равно решился, и, когда я впервые оказался в вашей стране и в Москве в частности, то понял: все, что мне говорили, неправда. Русские — очень добрые и открытые люди, а Москва — это одна из лучших столиц мира. И теперь я всем рассказываю, как в России все обстоит на самом деле», — подытожил Эррол Маск.