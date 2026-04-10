У ФК «Ростов» забрали землю из-за из-за невыполненных обязательств

Участок земли, который предоставляли ФК «Ростов» для строительства тренировочной базы, был возвращен городскому департаменту имущественно-земельных отношений. Причина — невыполненные клубом обязательства. Об этом агентству ТАСС сообщил начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону Сергей Каменецкий.
Речь идет об участке на Пойменной, 2А, его площадь составляет более 212 тысяч кв. метров. Футбольному клубу эту территорию передали в 2021 гуда на пять лет.
— Обязательства по строительству объекта социально-культурного назначения в срок, установленный договором, не выполнены. Участок возвращен в департамент имущественно-земельных отношений города по акту приема-передачи, — прокомментировал Сергей Каменецкий.
Чиновник уточнил, что на площадке не было строений. В 2022 году планировали, что возведение базы завершат в 2026 году, а стоимость работ оценили в 1,7 млрд рублей.
В октябре 2025 года стало известно о финансовых проблемах в ФК «Ростов». В начале 2026 года Арбитражный суд Ростовской области поддержал иск донского минспорта к клубу о взыскании 185 млн рублей гранта и процентов по этому гранту.
