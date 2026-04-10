В Кирове за месяц оборудовали 33 зоны бесплатного Wi-Fi

Еще 33 зоны с бесплатным Wi-Fi оборудовали в Кирове в марте 2026 года, сообщили в министерстве информационных технологий и связи региона. Это способствует достижению целей нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
За это время самой популярной точкой Wi-Fi в городе стала остановка общественного транспорта «Северная больница». На втором месте находится зона, расположенная на территории железнодорожного вокзала. Замыкает тройку лидеров точка Wi-Fi у аттракциона «Колесо обозрения» в парке имени Кирова. В этих трех зонах к бесплатному интернету подключились уже свыше 2150 раз. При этом в общей сложности 33 новыми точками Wi-Fi воспользовались более 5500 раз.
Уточним, что всего в Кировской области доступно свыше 900 зон с бесплатным беспроводным интернетом. Найти ближайшую точку подключения можно через чат-бот в мессенджере MAX. Он показывает карту всех доступных локаций, а также находит ближайшую Wi-Fi-зону, основываясь на данных о местоположении пользователя.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.