В Кирове за месяц оборудовали 33 зоны бесплатного Wi-Fi

За это время самой популярной точкой Wi-Fi в городе стала остановка общественного транспорта «Северная больница». На втором месте находится зона, расположенная на территории железнодорожного вокзала. Замыкает тройку лидеров точка Wi-Fi у аттракциона «Колесо обозрения» в парке имени Кирова. В этих трех зонах к бесплатному интернету подключились уже свыше 2150 раз. При этом в общей сложности 33 новыми точками Wi-Fi воспользовались более 5500 раз.