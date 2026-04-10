50 молодых ив, сосен и дубов высадили в Волгоградской области дети

В рамках проекта проходят и другие мероприятия: конкурс детских творческих работ, экологические уроки и мастер-классы в учебных заведениях. Председатель правления реготделения Детфонда, депутат Волгоградской областной думы и председатель Экологического совета при парламенте Ирина Соловьева отметила, что участие детей в природоохранных мероприятиях способствует развитию у них любви к природе и родному краю, а также формированию экологической культуры.