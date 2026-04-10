Отец Илона Маска рассказал, что пьет водку и мечтает окунуться в Волгу

Эррол Маск рассказал, что пьет водку, учит русский и мечтает окунуться в Волгу.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр — РИА Новости. Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол Маск заявил журналистам, что во время поездки по России он пьет водку и уже знает несколько слов на русском языке, а также мечтает окунуться в Волгу.

«Я пил русскую водку. Очень крепкая. Нельзя пить много, нужно очень мало… Я не думал, что можно пить так много водки», — смеясь, сказал Маск.

Он заявил, что ему очень нравится Россия, где все «чувствуют себя расслабленно», и сообщил, что выучил несколько слов по-русски.

«До свиданья, спасибо, да, нет, на здоровье. Я учу, я пытаюсь, я учу алфавит», — рассказал Маск.

Он также рассказал, что за сутки своего пребывания в Нижнем Новгороде успел осмотреть местный IT-кампус «Неймарк», погулять по нижегородскому Кремлю и возложить цветы к Вечному огню, а также оценить размер города из окна автомобиля.

«Я был потрясен, когда увидел Волгу и Стрелку (место слияния Оки и Волги — ред), увидел, как сходятся две огромные реки. Мне очень захотелось потрогать воду и захотелось там поплавать, потому что невозможно просто так смотреть и не дотронуться до воды», — заявил Маск.

