Отец Маска посчитал возможным построить завод Tesla в Нижегородской области

Эррол Маск посчитал возможным построить завод Tesla в Нижегородской области.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр — РИА Новости. Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол заявил журналистам, что считает возможным строительство завода по производству автомобилей Tesla на территории Нижегородской области.

«Я вижу здесь очень много возможностей для строительства заводов крупных компаний. Та же Tesla могла бы здесь построить свой завод. Нет никаких препятствий, на мой взгляд», — заявил Маск в ходе встречи с журналистами в Нижнем Новгороде.

По его словам, в России он увидел «очень много позитивно настроенных людей».

«Почему бы вам не то что ждать инвестиции, а вам куда-то еще инвестировать с такой энергией, с таким настроем», — сказал он.

