Что запрещено в Страстную субботу, 11 апреля 2026 года

В 2026 году 11 апреля — это Великая (Страстная) суббота, последний день перед Пасхой. В народном календаре этот день известен как Тихая суббота. А еще на Руси это был день Берещенье, то есть день почитания березы. И здесь вновь происходит удивительное переплетение: церковная тишина ожидания и народное почитание березы сливаются в единый образ надежды и обновления.