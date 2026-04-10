Эксперт Кавокин: случайные флуктуации подчиняются универсальному закону

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Зарубежные ученые получили первые свидетельства того, что очень разные случайные флуктуации в природе и в мире квантовых объектов описываются одной и той же математической закономерностью — статистическим законом Кардара-Паризи-Чжана. Об этом сообщил директор Международного центра теоретической физики МФТИ Алексей Кавокин, чьи слова приводит Центр научной коммуникации МФТИ.
«Данный эксперимент показывает, что материальные и оптические системы совершенно разной природы могут описываться одной и той же математической моделью. С философской точки зрения, это проявление гармонии в природе, которая сохраняется, несмотря на разнообразие ее составляющих. Используя масштабируемую платформу, основанную на конденсированном свето-веществе — экситонных поляритонах, физики наконец закрыли этот пробел», — заявил Кавокин, чьи слова приводит Центр научной коммуникации вуза.
Еще в 1986 году физики Мехран Кардар, Джорджо Паризи и Чжан Ичэн вывели уравнение, которое описывает, как хаотически меняется граница раздела двух сред — к примеру, граница между раствором соли и растущим кристаллом в результате осаждения на нем атомов. Данное уравнение также можно применять для моделирования многих природных процессов, таких как рост колоний бактерий или продвижение линии лесного пожара, а также флуктуаций в квантовом конденсате.
Как отмечает Абрикосов, лишь сейчас группе физиков из Германии и США удалось получить первые практические подтверждения того, что этот закон работает на практике и описывает реальные физические процессы, происходящие в двумерном пространстве. Им удалось получить эти доказательства в рамках серии экспериментов с квантовым «жидким светом». Он представляет собой набор из экситон-поляритонов — квазичастиц, представляющих собой комбинацию из электрона и «дырки», положительного заряда, а также электрона и частицы света.
Зарубежные физики показали, что поведение этих квазичастиц подчиняется закону Кардара-Паризи-Чжана, расположив экситон-поляритоны в своеобразную решетку и проследив за тем, насколько были согласованы колебания в двух разных точках решетки в зависимости от расстояния между ними. Как показали замеры ученых, поведение квазичастиц в точности соответствовало расчетам в соответствии с уравнением Кардара-Паризи-Чжана.
Как добавила заместитель Международного центра теоретической физики МФТИ Стелла Кавокина, успешное завершение данных опытов открывает дорогу для поиска подтверждений закона Кардара-Паризи-Чжана в трехмерных массивах поляритонов. Получение подобных данных существенно расширит область применения данной математической закономерности, подытожили физики.