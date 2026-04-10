В поселке Шушары в Петербурге построили детский сад на 320 мест

Детский сад на 320 воспитанников ввели в эксплуатацию на Старорусском проспекте в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, сообщил комитет по строительству города. Возведение социальных объектов отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Дошкольное учреждение рассчитано на 17 групп. В нем оборудованы бассейн, залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также помещения для кружковой работы. На прилегающей территории есть 17 игровых площадок, 5 из них ориентированы на ребят с ограниченными возможностями здоровья. Дополнительно для воспитанников обустроены две спортивные зоны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.