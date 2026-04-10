Какой сегодня праздник: День домашних животных

«Праздник неумелых рук» отмечают 11 апреля. Он создан не для прославления мастерства, а чтобы с юмором отнестись к своим промахам в ручном труде и творчестве. Праздник призван помочь людям перестать стесняться своих неудач в рукоделии, ремонте, кулинарии и других практических делах. А еще полезно вспомнить о том, что ошибки — естественная часть обучения и творчества. Это не государственный и не религиозный праздник, а добрая современная традиция, которая помогает расслабиться и увидеть смешную сторону бытовых трудностей.