Какой сегодня праздник: День домашних животных

Всемирный день домашних животных — международный праздник, посвященный домашним питомцам. Его цель — повысить осведомленность о важности гуманного и ответственного отношения к животным, привлечь внимание к проблемам их благополучия и защиты. Праздник был учрежден в 1931 году во Флоренции на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы. В России праздник начали отмечать с 2000 года при поддержке Международного фонда защиты животных.
«Праздник неумелых рук» отмечают 11 апреля. Он создан не для прославления мастерства, а чтобы с юмором отнестись к своим промахам в ручном труде и творчестве. Праздник призван помочь людям перестать стесняться своих неудач в рукоделии, ремонте, кулинарии и других практических делах. А еще полезно вспомнить о том, что ошибки — естественная часть обучения и творчества. Это не государственный и не религиозный праздник, а добрая современная традиция, которая помогает расслабиться и увидеть смешную сторону бытовых трудностей.
День сырного фондю — неформальный гастрономический праздник, который отмечают ежегодно 11 апреля. Он посвящен одному из самых уютных блюд швейцарской кухни — сырному фондю. По распространенной версии, его придумали пастухи в Альпах. В холодное время года они растапливали остатки сыра с вином в небольшом горшке (какелоне) и обмакивали в горячую массу зачерствевший хлеб. Это позволяло согреться, рационально использовать продукты и получить питательную пищу в походных условиях.