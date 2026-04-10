На конкурсе красоты в Перми участниц с ОВЗ не взяли на финальное фото

На конкурсе красоты «Мисс и Миссис Пермский край» участниц из категории «инклюзив» не вывели на награждение и общее фото. Об этом сообщила мама одной из участниц.
Как утверждает родительница, её дочь и ещё трёх особенных претенденток вывели к зрителям раньше остальных. Их быстро наградили благодарностями и попросили уйти. За награждением других номинаций они наблюдали из-за кулис.
Пермячка поделилась, что это задело чувства участниц с ограниченными возможностями.
В свою очередь, организаторы конкурса объяснили свои действия стремлением проявить заботу. Они заявили, что, увидев трогательное выступление девушек из инклюзивной группы, решили избавить их от долгого ожидания на сцене.
— После церемонии, чтобы не стоять им долго на сцене в ожидании остальных награждений, мы предложили им пройти за кулисы, присесть, отдохнуть. А потом выйти на общее фото со всеми, когда наступит время поздравлений. Мы очень хотели сфотографироваться с ними отдельно, но после финала всех собрать уже не получилось — все разбежались. Это было сделано из заботы, а не из желания кого-то спрятать. Мы уважаем каждую участницу, независимо от статуса, возраста или возможностей, — говорится на сайте конкурса.
Чтобы сгладить углы всем участницам предложили провести дополнительное торжественное награждение.