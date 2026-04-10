На Темерник в Ростове-на-Дону нагрянули силовики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
На территории рынка «Темерник» в Первомайском районе Ростова‑на‑Дону проведена проверка размещения и использования нестационарных торговых объектов.
В ходе проверки выявлены значительные нарушения условий договоров о размещении торговых объектов, в частности — несоответствие их конструкции установленным требованиям. Предпринимателям было предложено устранить выявленные нарушения, однако они не предприняли необходимых мер.
Материалы проверки переданы в городское управление торговли для инициирования процедуры расторжения договоров. Подобные контрольно‑надзорные мероприятия проводятся на плановой основе.