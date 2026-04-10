«Делимобиль»: Число ДТП по вине клиентов каршеринга в Москве снизилось на 12%

За первый квартал 2026 года количество аварий по вине пользователей каршеринга снизилось на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. При этом в период с января по март число аварий со столкновением двух и более машин сократилось на семь процентов, а столкновения с препятствиями — на 12 процентов. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе компании «Делимобиль».

В сервисе работает система рейтинга, согласно которой аккуратные водители получают преимущества в виде сниженной стоимости поездки и доступа к премиум‑автомобилям. Этот рейтинг мотивирует пользователей соблюдать правила и ездить осторожнее.

Генеральный директор «Делимобиля» и президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани отметил, что компания осознает свою ответственность перед городом и его жителями, поскольку каждое ее решение отражается на водителях, пассажирах и пешеходах.

— Мобильность всегда связана с рисками, и управлять ими можно только через комплексные решения. Именно поэтому мы берем на себя ответственность — выстраивать правила, следить за их соблюдением и создавать условия, при которых аккуратное и ответственное вождение становится нормой, — подчеркнул Трани.

4 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025 году количество поездок на такси достигало 1,75 миллиона в рабочий день, а автомобили каршеринга арендовали в среднем свыше 148 тысяч раз в сутки.

