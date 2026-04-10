«Делимобиль»: Число ДТП по вине клиентов каршеринга в Москве снизилось на 12%

За первый квартал 2026 года количество аварий по вине пользователей каршеринга снизилось на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. При этом в период с января по март число аварий со столкновением двух и более машин сократилось на семь процентов, а столкновения с препятствиями — на 12 процентов. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе компании «Делимобиль».