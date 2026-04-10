В Богучаре Воронежской области для детей провели лекцию о народных костюмах

Также для школьников в местном музее организовали выставку кукол, одетых в традиционные наряды.

Лекция «История народного костюма Воронежской губернии» состоялась 26 марта в историко-краеведческом музее Богучарского района Воронежской области, сообщили в управлении культуры муниципалитета. Мероприятие организовали при поддержке нацпроекта «Семья».

Сотрудники музея познакомили учеников Монастырщинской школы с историей народного костюма, рассказали о его характерных чертах и особенностях. Для наглядной демонстрации традиционных нарядов была организована небольшая выставка кукол. Игрушки были одеты в народные костюмы из основного фонда музея. Это позволило ребятам лучше представить, как в прошлом выглядели эти уникальные вещи.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.