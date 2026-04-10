Названы победители экологического конкурса «Прорыв в космос» ко Дню космонавтики

Стали известны имена победителей областного экологического конкурса «Прорыв в космос», посвящённого Дню космонавтики. Награждение лауреатов конкурса прошло сегодня, 10 апреля, в центре экологического просвещения «Экоториум» в парке Швейцария.
Конкурс, в котором приняли участие более тысячи детей со всей Нижегородской области, соединил в единое целое космос и экологию. Ребята создали поделки из самых разных материалов — это картон, пластиковые бутылки, крышки, бумага, палочки для мороженого, пакеты, пенопласт, фольга и многое другое. Благодаря творческому взгляду на мир, они превратились в ракеты, космические станции, космонавтов и даже инопланетян.
Первыми победителей поздравили организаторы конкурса — заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Никифоров и заместитель директора по связям с общественностью регионального оператора «Нижэкология-НН» Ксения Тюрина. Они отметили, что этот конкурс — не только возможность отметить День космонавтики и юбилей полёта Юрия Гагарина, но и шанс задуматься о том, как важно беречь природу.
«Создавая эти работы, ребята проявили творческую смекалку, талант и фантазию — те качества, что позволили им стать победителями конкурса. Сегодня очень важно беречь мир, в котором мы живём и использовать рационально природные ресурсы. Они исчерпаемы и об этом всегда надо помнить. Поздравляю финалистов, вы получаете заслуженные награды! И поздравляю вас с наступающим праздником!» — отметил Владимир Никифоров.
А Ксения Тюрина рассказала, что объявляя конкурс, она и не предполагала, что работ будет так много, и такой интерес к теме космоса её очень обрадовал, так что проект обязательно получит продолжение.
«Огромное спасибо родителям и педагогам за участие в нашем конкурсе, за талант ваших детей. Когда мы видим ваши поделки, то просто сердце радуется. Ты понимаешь, что дети заняты важным делом, и в итоге получается что-то фантастическое, красивое. Такое творчество развивает вкус, эстетику, креативность, мышление. Это очень здорово», — отметила организатор. В номинации до 6 лет, на которую было подано более 700 заявок, лауреатами стали Софья Максимова и Полина Пермякова из Большой Ельни, а победителем Андрей Стариков с Бора.
Среди детей в возрасте от 7 до 13 лет герои дня — нижегородец Гордей Мазанков, Артём Денисов из Уреня и Ульяна Каретникова из Нижнего Новгорода.
А в номинации от 14 до 18 лет победителями стали Лилия Моиснева из Нижнего Новгорода, Мирослава Корякина из Навашино и нижегородец Дмитрий Яблоков.
Особые награды получили ребята от представителей Законодательного собрания Нижегородской области и общероссийской общественной организации «Деловая Россия». А Нижегородский планетарий вручил участникам конкурса приглашения на посещение своих программ.
НОИЦ также выбрал своих победителей конкурса, хотя это было непросто — все работы очень интересные и действительно творческие.
В итоге первое место сотрудники редакции единогласно присудили юному нижегородцу, четверокласснику из 111 школы Матвею Горохову. Его «Мечта о далёких планетах» — многофигурная композиция с космонавтами, высадившимися на таинственную планету — выполнена из картона, крышки от обувной коробки, втулки, шпажки и бечёвки. Матвей признался, что в работе над композицией ему помогала старшая сестра. В награду ребята получили подарочное издание книг об истории Нижнего Новгорода. Второй диплом и спецприз — экскурсию в НОИЦ и возможность стать героем интервью, которое будет размещено на нашем сайте, получил автор самой масштабной работы проекта — огромной космической станции — Гордей Мазанков из 189 школы Нижнего Новгорода. Свою работу он создал из коробки от торта, пластиковых бутылок, крышек и отслуживших своё медицинских и электрических приборов.
«Мне очень нравится изучать всё про космос. На самом деле никто точно не знает, что там — в глубине Вселенной. Это манит и затягивает. Я мечтаю увидеть другие планеты и стать космонавтом, — признался Гордей. — А работа — всё началось с того, что мы с родителями посмотрели документальный фильм про международную космическую станцию, и когда объявили конкурс, я сразу решил участвовать и сделать именно МКС. У нас как раз была отличная коробка из-под торта. Она и стала центральной деталью поделки. Пробки и банки мне дала бабушка, а электроды — папа. В итоге здесь у меня есть не только сама станция, но и космонавты, и пульт управления внутри станции и даже ковёр для уюта космонавтов».
А третий диплом за поделку — шляпу астронома, украшенную планетами солнечной системы, присудили Руслане Рожковой, восьмикласснице из села Красный Бор Шатковского муниципального округа. Её призом стал сертификат на посещение редакции и профессиональную фотосъёмку. Вот что рассказала она о своей работе.
«Идея этой поделки родилась спонтанно. Мне предложила поучаствовать в конкурсе классный руководитель. Сделала я эту шляпу за два дня из картона, папье-маше, фольги и малярного скотча. Я рада, что стала одним из победителей конкурса и буду очень рада побывать в редакции», — поделилась девушка.
Завершилось награждение фотографией на память и космическим крио-шоу.