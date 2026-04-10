Названы победители экологического конкурса «Прорыв в космос» ко Дню космонавтики

«Мне очень нравится изучать всё про космос. На самом деле никто точно не знает, что там — в глубине Вселенной. Это манит и затягивает. Я мечтаю увидеть другие планеты и стать космонавтом, — признался Гордей. — А работа — всё началось с того, что мы с родителями посмотрели документальный фильм про международную космическую станцию, и когда объявили конкурс, я сразу решил участвовать и сделать именно МКС. У нас как раз была отличная коробка из-под торта. Она и стала центральной деталью поделки. Пробки и банки мне дала бабушка, а электроды — папа. В итоге здесь у меня есть не только сама станция, но и космонавты, и пульт управления внутри станции и даже ковёр для уюта космонавтов».