Полиция просит помочь в поисках жителя Новочеркасска Евгения Степанова

В Ростовской области новочеркасские полицейские ищут 47-летнего Евгения Сергеевича Степанова (1979 года рождения). Ориентировку распространила пресс-служба донского главка МВД.
8 апреля 2026 года, около 8 часов утра, мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и все еще не вернулся.
Приметы: на вид 47 лет, высокого роста, худощавого телосложения, волосы светлые.
На момент пропажи Евгений Степанов был одет в темно-синюю рабочую робу, на ногах были черные ботинки.
Если кто-либо видел мужчину, или знает о его местонахождении, нужно срочно позвонить в дежурную часть межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское» или по номеру «02».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.