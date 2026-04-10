Полиция просит помочь в поисках жителя Новочеркасска Евгения Степанова

В Ростовской области с 8 апреля ищут Евгения Степанова из Новочеркасска.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области новочеркасские полицейские ищут 47-летнего Евгения Сергеевича Степанова (1979 года рождения). Ориентировку распространила пресс-служба донского главка МВД.

8 апреля 2026 года, около 8 часов утра, мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и все еще не вернулся.

Приметы: на вид 47 лет, высокого роста, худощавого телосложения, волосы светлые.

На момент пропажи Евгений Степанов был одет в темно-синюю рабочую робу, на ногах были черные ботинки.

Если кто-либо видел мужчину, или знает о его местонахождении, нужно срочно позвонить в дежурную часть межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское» или по номеру «02».

