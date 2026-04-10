В Новороссийске установили таблички с QR‑кодом для подключения к аудиогиду

Таблички с QR‑кодом для подключения к аудиогиду «Эхо Новороссийска» установили рядом с достопримечательностями города. Такая работа проводится в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Новороссийска.
Отсканировав QR‑код с помощью смартфона, гость попадает в раздел с интерактивной картой туристического маршрута и аудиофайлом. История мемориалов рассказывается на русском и английском языках. На данном этапе QR‑коды есть в районе морского вокзала, а также у памятников «Морская слава России», «Торпедный катер», «Основателям Новороссийска» и «Неизвестному матросу».
«Мы хотим, чтобы каждый гость Новороссийска почувствовал связь времен и понял, почему наш город носит звание героя. Аудиогид — это не просто набор фактов, а эмоциональная история, рассказанная так, чтобы ее запомнили», — рассказали в пресс-службе городской администрации.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.