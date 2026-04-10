«Я говорю ему: вам срочно надо в больницу!»: продавщица из Калининграда спасает бездомного, хотя у самой нет ни гроша

Калининградка Клавдия Шадрина случайно увидела в центре города бездомного с больной ногой и с большим трудом уговорила его лечь в больницу. Почему 42-летняя женщина с таким упорством помогает обездоленным и как сложилась судьба её подопечного — в материале «Клопс».
Сергей у «Плазы».
Клавдия работает продавцом в рыбном отделе на Центральном рынке. Две недели назад она заметила у «Плазы» мужчину с синяком под глазом. Он сидел у торгового центра и просил милостыню. «Я подошла к нему, спросила, нужна ли какая-то помощь», — вспоминает Клавдия.
Они разговорились, и мужчина поведал, что его зовут Сергей Петрович. Ему 63 года, родился и вырос в Калининграде, всю жизнь проработал матросом. По его словам, имеет два высших образования. «Он даже не курит, не пьёт, представляете? — удивляется Клавдия. — Но при этом оказался на улице — ночует в подвалах и под ёлками у “Плазы”. На вопрос “почему?” отвечать не хочет и только плачет».
Сергей рассказал, что у него есть два сына, они очень состоятельные, но помогать отцу не хотят. Клавдия надеется, что сыновья одумаются:
Он ведь неплохой человек. Но вот оказался в беде, а с колен очень трудно подниматься одному".
Клавдия ходит этой дорогой на работу. Несколько дней назад она заметила, что у Сергея сильно распухла левая нога. Она приобрела фиолетово-бордовый цвет.
«Я как увидела, говорю: вам срочно надо в больницу, чтобы не начался сепсис и вам не отрезали ногу», — вспоминает Клавдия. Сергей не соглашался, а потом и вовсе исчез со своего привычного места у торгового центра.
Клавдия волновалась, поэтому как только в четверг, 9 апреля, снова увидела своего знакомца, тут же принялась снова уговаривать его отправиться в больницу. Тот сопротивлялся. Вскоре из торгового центра вышел охранник и начал прогонять обоих. На это отреагировала компания, которая сидела в «Плазе» на втором этаже в кафе. Они спустились и поддержали Клавдию. Та выкроила время, чтобы вызвать скорую. Приехавший фельдшер настоял, чтобы Сергей ехал в больницу, и тот в итоге сдался.
Мужчину приняли на Летней. Клавдия оставалась с ним до двух часов ночи. Одна из уборщиц дала Сергею шорты и кофту — своей одежды у него нет.
Грустная история.
Клавдия рассказала и свою нелёгкую историю. Когда ей было 14 лет, мать призналась: она не родная. Биологические родители бросили девочку ещё в роддоме.
«Я плакала и говорила: “Мам, ты что, врёшь?” Она никогда нас не била, никогда не материлась, не ругала. Она говорит: “Ну, я хочу рассказать, чтобы ты от меня узнала правду”. Она не могла, к сожалению, иметь детей, в молодости её избили очень сильно», —Клавдия даже обращалась в программу «Жди меня», чтобы отыскать своих родителей, но это не помогло.
В Калининград она переехала в 2018 году, здесь она впервые увидела море. До этого 26 лет прожила в Алтайском крае, под Барнаулом. Когда вышла замуж, уехала в Берлин, прожила там два года. Не сложилось, и женщина вернулась в область вместе с сыном Петром. Сейчас ему 22 года, они вместе с мамой живут в съёмной квартире.
Клавдия признаётся: привычка помогать чужим людям появилась у неё именно потому, что она сама не раз оказывалась в беде: «Я в трудной жизненной ситуации подходила к людям в магазинах, просила купить булку хлеба и пачку крупы. С сыном надо было как-то выжить. Я оказалась сейчас в долгах. Ну, долго рассказывать. — Увидела, что люди остаются неравнодушны. И стала помогать тем, кто оказался в трудной ситуации».
На вопрос, почему судьба сложилась так нелегко, с грустью отвечает: «Наверное, потому что осталась одна». В 2014 году у Клавдии не стало мамы, а спустя пару лет — отчима.
«Хотела лучшей жизни, поехала в Германию, но не получилось, к сожалению. Образования нету никакого у меня — только 11 классов. Мамочка моя, царствие небесное, была инвалидом второй группы, поэтому мне рано очень пришлось идти работать. Я с 14 лет работаю. Дистанционно заканчивала 10−11 класс экстерном в вечерней школе. Работала, работала и работала. Выживать приходилось с детства».
В пятницу, 10 апреля, Сергею, по словам Клавдии, должны были ампутировать пальцы на левой ноге — они уже почернели. Сама она не сможет сегодня поехать к нему, потому что работает. Надеется, что кто-то из неравнодушных людей проведает Сергея, принесёт сок, фрукты и какую-то одежду на смену.
«Он говорил: “Я мечтаю в кровати поспать и телевизор посмотреть”. Не смотрел десять лет, — сквозь слёзы говорит собеседница “Клопс”. — Я могу передать ему свой старенький планшет, но у меня нет денег, даже чтобы купить сим-карту».
Последний месяц Клавдия помогает ещё одному человеку. Максим (имя изменено) сейчас лежит в наркологическом диспансере на Барнаульской. Клавдия проведывает его и хочет найти его жену, чтобы поговорить с ней и убедить отнестись к мужу благосклонно.
Что говорит эксперт.
Координатор проекта «Суп для людей» Мария Шпунтенкова, которая много лет работает с бездомными, рассказала «Клопс», что принудительно отправить человека в больницу нельзя. Ни неравнодушные граждане, ни органы соцзащиты, ни полиция не имеют права заставить бездомного лечиться, если он сам этого не хочет. И некоторые, как Сергей, сознательно отказываются покидать улицу, даже когда у них буквально гниют ноги.
Не всегда стоит верить их словам. У людей, которые долго живут на улице, часто «формируется мифологическая картина мира». Они могут искренне верить в то, чего нет, или сильно приукрашивать реальность. По словам Марии, за историями про состоятельных детей и предательстве близких часто стоит долгая алкоголизация, разрыв семьи и нежелание самого человека что-то менять.
«Он может обвинять, у него завышенные притязания к жизни, что ему все должны», — говорит Мария.
По словам Марии, в случае с Сергеем ампутация пальцев не приговор. При нормальном уходе и отказе от алкоголя он сможет ходить и даже работать. Но если он вернётся на улицу и снова прибегнет к веществам, то история повторится. Варианты есть: дом ночного пребывания, реабилитационные центры, помощь волонтёров. Но всё это — только при желании самого Сергея.
Если вы хотите помочь Сергею Петровичу, то вы можете обратиться к Клавдии по телефону +7 911 484 42 57. Сейчас мужчина нуждается в спортивном костюме 48-го размера и домашних тапочках 42-го размера.
