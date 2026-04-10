В Москве проходит выставка памяти Владимира Жириновского

Выставка посвящена жизни и профессиональному пути политика. Основателю партии ЛДПР 26 апреля исполнилось бы 80 лет. Экспозиция построена как путешествие на символическом поезде. Посетители пройдут по тематическим станциям, каждая из которых — ключевая веха в судьбе страны. Выставку торжественно открыл председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, а среди посетителей был председатель Государственной думы Вячеслав Володин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, а также депутаты и сенаторы.

