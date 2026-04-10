Пострадавшие в Дагестане стали получать выплаты за ущерб от паводков

Глава Минтруда и соцразвития Дагестана Магомедзагид Кихасуров заявил, что начались выплаты компенсаций жителям Дагестана, пострадавшим от паводков.
«Речь идет о первоначальных выплатах — это 15 675 рублей, дальше уже муниципальные образования будут оценивать ущерб имуществу, каждому домовладению и начнутся другие меры поддержки», — уточнил он.
Люди могут подать заявления через многофункциональные центры (МФЦ), территориальное управление соцзащиты или онлайн через портал «Госуслуги».
Как писал сайт KP.RU, накануне глава МЧС РФ Александр Куренков на заседании правительственной комиссии в Махачкале заявил о решении отнести ситуацию с паводками в Чечне и Дагестане к ЧС федерального характера.
8 апреля правительство Дагестана выделило 100 млн рублей из резервного фонда на поддержку жителей, пострадавших от разрушительного наводнения. Средства были направлены в министерство труда и социального развития республики.