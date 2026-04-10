Гособвинение запросило для экс-супруга Лерчек 7,5 лет колонии

Против блогеров Валерии (Лерчек) и Артёма Чекалиных расследуется уголовное дело о выводе более 250 млн рублей за рубеж с использованием поддельных документов (ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). В марте суд приостановил производство по делу в отношении Лерчек в связи с тяжёлым заболеванием — у неё диагностирован рак желудка IV стадии с метастазами, после чего она была освобождена из-под домашнего ареста. В то же время расследование в отношении её бывшего супруга продолжается, по делу заявлено около сотни свидетелей.