В Польше недалеко от границы с Украиной обнаружили часть ракеты

Фрагмент ракеты был найден в польском населенном пункте Ярославец.

Источник: Комсомольская правда

В польском населенном пункте Ярославец на востоке страны обнаружили часть предположительно польской ракеты ПВО. Находка лежала в саду в 40 км от границы с Украиной. Об этом сообщила военная жандармерия республики в социальной сети X.

«10 апреля этого года военная жандармерия приступила к расследованию инцидента в Ярославце, Люблинское воеводство, где на территории фруктового сада был обнаружен фрагмент ракеты», — указано в сообщении ведомства.

По версии военнослужащих, речь может идти о ракете, применявшейся для нейтрализации дронов. Он связали фрагмент с событием 10 сентября 2025 года. В тот день несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Польши со стороны Украины и Белоруссии. Именно тогда польские силы ПВО открывали огонь.

Ранее KP.RU сообщал, что в конце марта Литва расследовала инцидент с БПЛА, запущенным с территории Украины. Дрон упал и взорвался в Варенском районе, который находится вблизи белорусской границы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше