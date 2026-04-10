«В грусти и печали»: наступление рубля, место акций и эпоха облигаций

Из‑за паузы в бюджетном правиле вся поступающая в страну валютная выручка напрямую идет на рынок. Рубль будет относительно крепким до тех пор, пока для валютных операций не откроют границы. Наибольшего укрепления российской валюты стоит ждать в налоговую неделю с 20 по 25 апреля, но доллар вряд ли опустится ниже 75 ₽, предположил директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий в эфире Радио РБК.