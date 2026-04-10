«В грусти и печали»: наступление рубля, место акций и эпоха облигаций

Из‑за паузы в бюджетном правиле вся поступающая в страну валютная выручка напрямую идет на рынок. Рубль будет относительно крепким до тех пор, пока для валютных операций не откроют границы. Наибольшего укрепления российской валюты стоит ждать в налоговую неделю с 20 по 25 апреля, но доллар вряд ли опустится ниже 75 ₽, предположил директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий в эфире Радио РБК.
Главная инвестиционная идея на 2026 год — длинные ОФЗ, заходить в корпоративные облигации эксперт не рекомендует. Фонды денежного рынка постепенно теряют привлекательность, их реальная доходность над инфляцией сокращается. С акциями ситуация сложнее: потенциал роста рынка акций оценивается в 10−15%, но для разворота необходим мощный геополитический триггер. Массовый переток инвесторов в акции начнется только при ключевой ставке ниже 8%, но ралли до 3500−3600 пунктов индекса Мосбиржи возможно при курсе 95 ₽ за доллар и ставке 10−11%.
Активное управление в России демонстрирует результаты выше рынка: высокая волатильность позволяет профессиональным управляющим обгонять индекс Мосбиржи на 4−5%. Пассивное следование индексу в отечественных условиях заметно уступает активному. Главный запрос розничного инвестора остается неизменным — предсказуемость и спокойствие, без резких колебаний, резюмировал Андрей Русецкий.