Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В районе взрыва во Владикавказе ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Владикавказа в связи со взрывом на складе пиротехники, сообщил глава города Вячеслав Мильдзихов.

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Владикавказа в связи со взрывом на складе пиротехники, сообщил глава города Вячеслав Мильдзихов.

Он уточнил, что режим действует в границах улиц Интернациональная и Маркова (от улицы Чапаева до улицы Олега Кошевого), а также Партизанского переулка (от улицы Интернациональная до улицы Маркова).

«На месте работает оперативная группа для уточнения обстановки и предварительной оценки масштабов ЧС. Действует и оперативный штаб. В данный момент продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий», — написал мэр Владикавказа на своей странице в телеграм-канале.

Мильдзихов отметил, что специальная комиссия даст оценку состоянию инфраструктуры, которая позволит определить размер ущерба и объемы восстановительных работ.

Кроме того, район взрыва оцепили. Там действует пропускной режим, подчеркнул глава города.

Взрыв на складе в Партизанском переулке произошел 10 апреля. Пострадали 14 человек. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, 12 пострадавших находятся в больницах, четверо из них в тяжелом состоянии.

В результате взрыва погибли два человека. Их тела достали из-под завалов.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России — выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Биография Сергея Меняйло
Опытный военный и политик, Сергей Меняйло участвовал в присоединении Крыма к РФ и руководил регионами. В материале собрали главное из его биографии: от образования и детства до личной жизни и интересных фактов.
Читать дальше