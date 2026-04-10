В районе взрыва во Владикавказе ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Владикавказа в связи со взрывом на складе пиротехники, сообщил глава города Вячеслав Мильдзихов.
Он уточнил, что режим действует в границах улиц Интернациональная и Маркова (от улицы Чапаева до улицы Олега Кошевого), а также Партизанского переулка (от улицы Интернациональная до улицы Маркова).
«На месте работает оперативная группа для уточнения обстановки и предварительной оценки масштабов ЧС. Действует и оперативный штаб. В данный момент продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий», — написал мэр Владикавказа на своей странице в телеграм-канале.
Мильдзихов отметил, что специальная комиссия даст оценку состоянию инфраструктуры, которая позволит определить размер ущерба и объемы восстановительных работ.
Кроме того, район взрыва оцепили. Там действует пропускной режим, подчеркнул глава города.
Взрыв на складе в Партизанском переулке произошел 10 апреля. Пострадали 14 человек. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, 12 пострадавших находятся в больницах, четверо из них в тяжелом состоянии.
В результате взрыва погибли два человека. Их тела достали из-под завалов.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России — выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц.
