СМИ: Уехавший из РФ Меладзе заработал на лейбле 100 миллионов рублей в 2025 году

Уехавший из России продюсер Константин Меладзе заработал на своем лейбле более 100 миллионов рублей в 2025 году. Об этом в пятницу, 10 апреля, пишет РИА Новости.

Меладзе является учредителем ООО «Меладзе Мьюзик». По итогам 2025 года выручка лейбла составила 109,3 миллиона рублей, а чистая прибыль — 100,2 миллиона рублей, увеличившись почти на 15 миллионов рублей по сравнению с 2024 годом.

Компания «Меладзе Мьюзик» работает в сфере исполнительских искусств. Лейбл владеет правами на товарные знаки групп «Инь-Янь», M-Band и «БиС», уточняется в публикации.

Ранее продюсер переоформил компанию «Меладзе мьюзик» — теперь она зарегистрирована на его грузинский паспорт вместо украинского. ООО бизнесмена за 2024 год получило чистую прибыль в размере 85,3 миллиона рублей, что в пять раз превышает показатель 2023 года, когда компания заработала 16,7 миллиона рублей.

До этого сообщалось, что Константин Меладзе долгое время пытался продать свою виллу в Крыму, но безуспешно. Теперь он начал сдавать ее в аренду туристам посуточно.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
